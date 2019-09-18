Петербружцы помогли карликовой свинье найти дом

Петербургская зоозащитница спасла мини-пига, который находился в притравочной станции. Теперь поросенок спит в собственной кроватке и тренирует собак.

Петербурженка рассказала, что мини-пиг сменил четыре семьи, так как хозяева не могли с ним справиться. В одной из семей он лишился хвоста. У себя спасительница животное оставить не смогла, но без дома его не бросила.

Как сообщили «АБН», за судьбу мини-пига переживала не только временная семья, но и интернет пользователи, которых держали в курсе всех событий.

На своей странице 14 сентября зоозащитница опубликовала радостную запись, где рассказала, что поросенка приютила врач-ветеринар. Также она выразила благодарность всем тем, кто участвовал в судьбе свинки.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в зоомагазинах могут запретить продавать собак и кошек.