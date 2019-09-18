Рогозин решил сохранить в тайне причину появления отверстия в «Союзе МС-09»

Рогозин решил сохранить в тайне причину появления отверстия в &#171;Союзе МС-09&#187;
Дмитрий Рогозин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что причина появления отверстия в пилотируемом корабле «Союз МС-09» известна. Однако раскрывать её госкорпорация не планирует.

Об этом Рогозин сообщил на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова в Петербурге 18 сентября.

«Все пробы мы взяли. Что там случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», — приводит слова главы Роскосмоса ТАСС.

Напомним, в ночь на 12 декабря 2018 года в космическом корабле “Союз МС-09, пристыкованном к МКС, российские космонавты обнаружили отверстие. Оно было найдено в бытовом отсеке. Отверстие располагалось на внешней стороне корабля. Образцы герметика, которым его закрыли, члены экипажа доставили на Землю для изучения и выяснения обстоятельств произошедшего.

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