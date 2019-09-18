«Кросс наций — 2019» в субботу ограничит движение в Петербурге

Северная столица примет участие в «Кроссе наций — 2019». В субботу, 21 сентября, во Всероссийский день бега проезд для автомобилистов будет затруднен.

Так, с 9 утра до 15 часов транспортные средства не смогут проехать по Дворцовой площади,а также по Певческому проезду до Миллионной улицы с 12:00 до 12:15. С того же времени и до 12:30 — по Дворцовому мосту и Биржевой площади.

Как сообщили в пресс-службе КРТИ, с 12.30 ограничения коснутся Биржевого моста, а с 12:15 до 12:45 — Мытнинской и Кронверской набережных. С 12:15 до 13:00 ограничат и Каменоостровский проспект в сторону от улицы Куйбышева к Троицкому мосту и в сторону Дворцовой.

Ранее в GazetaSPb сообщали об опросе. Жителей Петербурга спросили, чем лучше и эффективнее посыпать дороги зимой.