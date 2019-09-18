Mercedes догнал Mercedes на Гороховой улице

Информация о пострадавших не приводится. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не приводится. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня вечером, 18 сентября, в Санкт-Петербурге произошло ДТП, участниками которого стали два разногабаритных автомобиля Mercedes. Инцидент произошёл на Гороховой улице.

Со слов очевидцев, женщина за рулем легкового автомобиля толкнула впередистоящий фургон.

В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что всему виной несоблюдение дистанции. Другие отмечают, что автор сделал красивый снимок.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на Невском проспекте. Участниками аварии стали «Яндекс.Такси» и Toyota RAV4.