Mercedes догнал Mercedes на Гороховой улице

Сегодня вечером, 18 сентября, в Санкт-Петербурге произошло ДТП, участниками которого стали два разногабаритных автомобиля Mercedes. Инцидент произошёл на Гороховой улице.
Со слов очевидцев, женщина за рулем легкового автомобиля толкнула впередистоящий фургон.
В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что всему виной несоблюдение дистанции. Другие отмечают, что автор сделал красивый снимок.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на Невском проспекте. Участниками аварии стали «Яндекс.Такси» и Toyota RAV4.