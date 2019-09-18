Власти выкупили шесть площадок для детских садов и школ в Петербурге

На эти цели Смольный потратил почти 2,7 миллиарда рублей.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений. Всего власти в течение 2019 года хотят выкупить 43 объекта, чтобы построить на их территории детские сады, школы и офисы общей врачебной практики. Деньги под эти нужды выделили из федерального бюджета. Шесть площадок стоили 2 миллиарда 681 миллион рублей.

Уточняется, что дошкольные учреждения откроют на проспекте Королева, Парашютной улице и на Канонерском острове. Две общеобразовательные школы появятся на улице Федора Абрамова и на Кондратьевском проспекте. В КИО отметили, что все остальные объекты будут покупать уже за счет города.

Ранее в GazetSPb сообщалось, что КИО Петербурга начнет выставлять землю и нежилой фонд на торги. На участках, которые предоставят победителям подобных аукционов, разрешат строить капитальную недвижимость. Если победителю отдают здание, то он сможет его либо реконструировать, либо приспособить к современным целям.