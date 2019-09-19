Жителю Индии удалили «дьявольский рог» с головы

Индийские врачи удалили 74-летнему Шьяму Лал Ядаве «рог дьявола», который рос в течение пяти лет.

Необычная операция была проведена в городе Сагар в индийском штате Мадхья-Прадеш. По словам местного фермера, он начал замечать небольшую шишку на голове после травмы. Изначально он думал, что это прото ушиб и скоро все пройдет без медицинского вмешательства. В течение нескольких лет он мог скрывать шишку волосами, однако со временем рог становился все больше, сообщает Mirror.

К моменту обращения в медикам высота рога составляла 10 сантиметров.

Хирурги решили избавить мужчину от «дьявольского» нароста. Операция завершилась успешно, анализы показали, что новообразование было доброкачественным. Медики рассказали, что «рог» состоял из кератина, который содержится в ногтях и волосах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Индии 74-летняя женщина родила двух девочек.