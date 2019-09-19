На проспекте Наставников загорелся трамвай «Чижик»

На проспекте Наставников загорелся трамвай &#171;Чижик&#187;
Авария может спровоцировать затор на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

Утром 19 сентября в Красногвардейском районе Петербурга загорелся трамвай.

Все случилось около восьми утра 19 сентября. Инцидент произошел на проспекте Наставников, возле его пересечения с проспектом Энтузиастов. Там, как сообщают очевидцы, загорелся трамвай «Чижик». Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» вскоре после начала пожара.

«На проспекте Наставников, у Энтузиастов, загорелся Чижик», — пишет очевидец.

Судя по опубликованным фотографиям, очаг возгорания находится на крыше трамвая. Дым от пожара заполонил весь перекресток.

Фото: vk.com/spb_today

Судя по всему, авария может спровоцировать затор на трамвайных путях на проспекте Наставников. О пострадавших информации не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Муринском проспекте авария спровоцировала затор на трамвайных путях.

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