На проспекте Наставников загорелся трамвай «Чижик»

Утром 19 сентября в Красногвардейском районе Петербурга загорелся трамвай.

Все случилось около восьми утра 19 сентября. Инцидент произошел на проспекте Наставников, возле его пересечения с проспектом Энтузиастов. Там, как сообщают очевидцы, загорелся трамвай «Чижик». Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» вскоре после начала пожара.

«На проспекте Наставников, у Энтузиастов, загорелся Чижик», — пишет очевидец.

Судя по опубликованным фотографиям, очаг возгорания находится на крыше трамвая. Дым от пожара заполонил весь перекресток.

Судя по всему, авария может спровоцировать затор на трамвайных путях на проспекте Наставников. О пострадавших информации не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Муринском проспекте авария спровоцировала затор на трамвайных путях.