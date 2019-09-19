По ЗСД начали ездить на 10% чаще этим летом

За летние месяцы этого года по Западному скоростному диаметру было совершено более 26 миллионов поездок, что на 9,5% больше чем за аналогичный период в прошлом году.

Большая часть поездок этим летом пришлась на август, в этом месяце по ЗСД проехались порядка девяти миллионов человек, сообщает пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы». Отмечается, что более 82% поездок автомобилисты оплачивали с помощью транспондеров. При этом около 500 тысяч поездок совершили гости Петербурга используя транспондеры других операторов платных дорог.

В весенне-летние месяцы на ЗСД проводилась генеральная уборка, в ходе которой были отмыты все конструкции, заменены более 350 фонарей, также были обработаны конструкции из металла от образования коррозии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что по новому съезду ЗСД у Белоострова пустили машины.