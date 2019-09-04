По новому съезду ЗСД у Белоострова пустили машины

Беглов заявил, что объект сделали за 7 месяцев, а его стоимость оценил в 967,8 млн рублей
Развязку ЗСД с Новым шоссе открыли в Курортном районе Петербурга. Съезд разгрузит Выборгское и шоссе и способствует развитию промзоны “Белоостров”.
Александр Беглов поучаствовал в открытии объекта вечером 3 сентября. Врио губернатора заявил, что объект сделали за 7 месяцев, а его стоимость оценил в 967,8 млн рублей. В ходе работ участок Нового шоссе реконструировали, через шоссе навели путепровод.
Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга открыли в 2008 году, его протяженность составляет 46,6 км. Население Курортного района Петербурга составляет 78 тысяч человек.
Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге обновят концепцию развитию Московского и Ладожского вокзалов.