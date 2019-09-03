В Петербурге обновят концепцию развития Московского и Ладожского вокзалов

К 2025-30 году "РЖД" и Смольный свяжут между собой различные части города. Фото: pixabay.com

К 2025-30 году "РЖД" и Смольный свяжут между собой различные части города. Фото: pixabay.com

В Северной столице планируется разработка концепции развития Ладожского и Московского вокзалов, а также транспортно-пересадочного узла «Удельная».

Обновленную специфику обретут и другие вокзалы города. К 2025-30 году «РЖД» и Смольный свяжут между собой различные части города, чтобы пассажиром было удобно добираться из одного пункта до другого.

Отправление и прием скоростных поездов полностью перейдет Московскому вокзалу. Со слов врио губернатора города Александра Беглова, проект был разработан в рекордные сроки.

По информации пресс-службы Смольного, по направлению от Москвы в Хельсинки пересадка пассажиров будет осуществляться на Ладожском вокзале, а Витебский станет центром пригородного сообщения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о ДТП в Петербурге. Рухнувший автовоз создал на Петергофском шоссе большую пробку. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.