Рухнувший автовоз создал пробку на Петергофском шоссе

Средняя скорость движения от 2 до 5 км в час. Фото: vk.com/spb_today

Средняя скорость движения от 2 до 5 км в час. Фото: vk.com/spb_today

На Петергофском шоссе собралась крупная пробка, возникшая в результате ДТП. Причиной ее образования стал рухнувший автовоз.

Со слов очевидца, транспорт перекрыл все полосы. Об инциденте рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи предполагают, что ДТП произошло из-за скользкой дороги.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», пробка в сторону Петербурга составляет около 500 метров. Средняя скорость движения от 2 до 5 км в час.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно транспортном происшествии на Володарском мосту. Автомобили столкнулись в пробке. О случившемся сообщили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Информация о пострадавших неизвестна.