Среди исчезнувших в туркменских тюрьмах обнаружили двух студентов из Петербурга

Доклад о проекте был сделан 16 сентября в Варшаве в рамках крупнейшей конференции по правам человека в мире. Фото: https://pixabay.com/

Доклад о проекте был сделан 16 сентября в Варшаве в рамках крупнейшей конференции по правам человека в мире. Фото: https://pixabay.com/

Кемал Сапаров и Какаджан Хальбаев оказались в списке «исчезнувших» заключенных. Студенты приехали в Туркменистан во время каникул.

Правозащитный проект «Покажите их живыми!» обнародовал обновленную информацию о заключенных в туркменских тюрьмах. Это произошло в сентябре 2019 года. Среди уже известных имен появилось два новых: студенты из Петербурга оказавшиеся в Туркменистане на каникулах были осуждены в 2018 году и причина их нахождения в тюрьме все еще не известна

Проект «Покажите их живыми!» посвящен жертвам преследований туркменских властей. Несогласных отправляют в тюрьмы, где заключенные даже не могут выйти на связь с родными. В обнародованном списке сейчас 121 человек, однако реальных жертв — сотни.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала