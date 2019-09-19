В Петербурге до конца года откроют две школы на 2200 мест

Два общеобразовательных учреждения, в общей сложности, на 2200 мест сдадут в эксплуатацию до начала следующего года.

Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Николая Линченко, все строительные работы укладываются в график. На данный момент строители уже перешли к отделке внутренних помещений, продолжают монтаж инженерных систем и завершают обустройство прилегающих территорий.

Помимо школ, до конца 2019 года должно завершиться строительство пяти детских садов в разных районах Северной столицы. В ходе обсуждения на совещании по вопросам ввода в эксплуатацию социальных объектов также было отмечено, что все необходимые работы проводятся по графику. Учреждения планируется сдать в срок.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что из городског бюджета выделили почти три милларда рублей на покупку шести участков для школ и детских садов.