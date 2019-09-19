На «Балтийской» ночью тушили «пожар»

Спасатели в минимальное время смогли наладить эвакуацию пассажиров. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Спасатели в минимальное время смогли наладить эвакуацию пассажиров. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Ночью 19 сентября на перегоне между станциями метро «Балтийская» и «Нарвская» прошли пожарные учения.

Учения специально проводили в ночное время, чтобы не нарушать работу общественного транспорта и предоставить пожарным возможность улучшить навыки в борьбе с огнем.

У проходящих учений имелся сценарий. По легенде, ходе возгорания в задымленном вагоне поезда осталось пятеро пострадавших. У спасателей были считанные секунды для спасения запертых в дыму пассажиров и ликвидации находящегося в труднодоступном месте источника возгорания.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, все задействованные в учениях спасатели справились со своими задачами.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что исправительная колония в Обухово получила штраф за нарушение правил пожарной безопасности.