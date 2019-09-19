В Петербурге выбрали компанию, которая отремонтирует набережную Грибоедова

Контракт с властями заполучила ПО «Возрождение», подконтрольная Игорю Букато.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Итоги конкурса подвел ГБУ «Мостотрест», сообщается на сайте госзакупок. ПО «Возрождение» займется приведением в порядок набережной Грибоедова. За работу подрядчик возьмет 436 миллионов 280 тысяч рублей. За контракт также боролась АО «Строинвест», которая была готова отремонтировать объект за 381,7 миллионов рублей.

Напоминаем, что набережную Грибоедова должны будут доделать за два года – до октября 2021 года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на выходных начнется ремонт Гатчинской улицы и Выборгского шоссе. Работы стоимостью 11,91 млн охватят проезжую часть и тротуар. С 15 по 21 сентября и с 25 по 30 сентября движение ограничат на участке от Большой Пушкарской улицы до Чкаловского проспекта. Закроют для авто улицу с 22 по 24 сентября.