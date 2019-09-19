Фотограф показал необычную зебру с горошек

Он встретил животное в Кении, признавшись, что никогда раньше такого не видел.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Фотографии опубликовало издание Nation. Фотограф увидел зебру с горошек в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении. Сначала эксперт подумал, что он что-то перепутал. Потом он решил – может, кто-то поиздевался над малышом и окрасил его.

По предварительным данным, причиной необычного окраса стали нарушения пигментация. Именно из-за этого вместо полосок у животного круги и овалы – прямо как у жирафов. Остается только надеется, что маленькая зебра здорова, потому что красива – однозначно.

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