Фотограф показал необычную зебру с горошек

Фотограф показал необычную зебру с горошек
У малыша нарушена пигментация. Фото: Facebook

Он встретил животное в Кении, признавшись, что никогда раньше такого не видел.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Фотографии опубликовало издание Nation. Фотограф увидел зебру с горошек в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении. Сначала эксперт подумал, что он что-то перепутал. Потом он решил – может, кто-то поиздевался над малышом и окрасил его.

По предварительным данным, причиной необычного окраса стали нарушения пигментация. Именно из-за этого вместо полосок у животного круги и овалы – прямо как у жирафов. Остается только надеется, что маленькая зебра здорова, потому что красива – однозначно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в петербургский зоопарк привезли редкое животное из Красной книги. Львинохвостый макак занесен в Красную книгу. Он обитает в горах на западе полуострова Индостан – Западных Гатах. В настоящее время в мире насчитывается около 3500 особей.

зебра фотография
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