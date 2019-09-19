Рублев и Медведев встретятся в четвертьфинале турнира в Петербурге

Рублев и Медведев встретятся в четвертьфинале турнира в Петербурге
Даниил Медведев посещал турнир в 2016 году. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Обоим удалось обыграть своих соперников. Кто из соотечественников станет лучшим – сложно судить.

Об этом стало известно 19 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев смог выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Он обыграл литовца Ричардаса Беранкиса после двух часов на корте. Следующим соперником молодого спортсмена станет Даниил Медведев, первая ракетка турнира. Комментируя свой успех, Рублев заявил, что не верит происходящему. Он ожидал, что выйдет на корт один раз, но никак не думал, что поборется против Медведева. Рублев заявил, что если уж соперник его обыграет, значит, таков его уровень.

Даниил Медведев же сыграл с Евгением Донских и, хоть и рад победе, переживает за хорошего друга. Спортсмен отметил, что непросто видеть поражение близкого человека.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА всухую победил в матче с «Динамо». «Армейцы» одержали победу со счетом 2:0. Голами в матче отметились защитник Давид Рундблад и нападающий Максим Карпов.

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