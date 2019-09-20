В Колпино ночью тушили кухню

Сегодня ночью, 20 сентября, в Колпино произошел пожар. Огонь вспыхнул в четырехэтажном жилом доме.

Инцидент случился в 3:37 на улице Губина, 18. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в одной из квартир здания горела кухня. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

К 4:37 пожар был полностью потушен. В ликвидации были задействованы три расчета спасателей. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из колпинского банка неизвестный вынес 8 миллионов рублей. Мужчина ворвался в отделение «Совкомбанка» в медицинской маске, размахивая похожим на оружие предметом. Женщина за кассой испугалась и отдала злоумышленнику 8,2 миллиона рублей, приготовленные для инкассаторов.