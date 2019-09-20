Ночью в Касимово почти час тушили жилой дом и баню

Во Всеволожском районе пожарные ночью тушили жилой дом и баню. С спасатели боролись с огнем почти час.

Возгорание случилось в деревне Касимово в ночь с 19 на 20 сентября. К 23:12 на месте горели дом на 72 квадратных метрах площади и баня на площади 36 квадратных метров. На место оперативно прибыли 12 спасателей. С использованием трех пожарных расчетов удалось справиться с пламенем.

К 00:19 огонь был полностью потушен. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ночном пожаре в Колпино. В одном из жилых домов горела кухня. На пяти квадратных метрах горела обстановка комнаты.