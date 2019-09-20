Петербуржцы ждут поезд по 15 минут на красной ветке метро

Петербуржцы ждут поезд по 15 минут на красной ветке метро
Петербуржцы толпятся на платформе. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня утром, 20 сентября, жители Петербурга толпились в ожидании поезда красной линии метро.

Причиной коллапса стала кратковременная неисправность светофоров. Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», техническая проблема уже устранена.

Однако поезда все еще следуют с увеличенным интервалом. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакет» рассказали, что время ожидания поезда составляет от 7 до 15 минут. На опубликованных фото видно, что на платформах скопилось много людей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у станции метро «Пролетарская» полыхал автомобиль. Причина произошедшего не называется.

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