Горящая Toyota собрала большую пробку на Ушаковской набережной

В Петербурге на Ушаковской набережной, 9 загорелся автомобиль. Со слов очевидцев, иномарка полностью выгорела.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что Toyota стоит на крайней правой полосе, от нее идет густой черный дым. Огня на снимках уже нет, на место прибыли пожарные.

Из-за утреннего инцидента на месте образовалась большая пробка. Согласно данным «Яндекс.Пробки», на участке все еще очень медленное движение.

Ранее в GazetaSPb сообщали, трагическом ДТП, в результате которого сгорел пассажир иномарки. Легковушка столкнулась с автобусом и вспыхнула. За рулем сидел нетрезвый водитель.