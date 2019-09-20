Горящая Toyota собрала большую пробку на Ушаковской набережной

Горящая Toyota собрала большую пробку на Ушаковской набережной
Причины возгорания не уточняются. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Ушаковской набережной, 9 загорелся автомобиль. Со слов очевидцев, иномарка полностью выгорела.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что Toyota стоит на крайней правой полосе, от нее идет густой черный дым. Огня на снимках уже нет, на место прибыли пожарные.

Из-за утреннего инцидента на месте образовалась большая пробка. Согласно данным «Яндекс.Пробки», на участке все еще очень медленное движение.

Ранее в GazetaSPb сообщали, трагическом ДТП, в результате которого сгорел пассажир иномарки. Легковушка столкнулась с автобусом и вспыхнула. За рулем сидел нетрезвый водитель.

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