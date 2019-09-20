Якутского шамана Габышева доставили в психбольницу

Габышев провозгласил себя шаманом весной этого года и пошел пешком вдоль автомобильных трасс в Москву. Фото: кадр из видео

Габышев провозгласил себя шаманом весной этого года и пошел пешком вдоль автомобильных трасс в Москву. Фото: кадр из видео

В Бурятии задержали шамана Александра Габышева, но отправили его не в отделение, а в психбольницу.

В настоящее время шаман находится в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере. Задержанного ждет психиатрическая диагностика, которая «основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни».

Как сообщили в региональном Минздраве, в случае выявленных патологий, ему окажут медпомощь. При необходимости сотрудники готовы привлечь соцслужбы.

Мужчину задержали в четверг, 19 сентября, когда он направлялся в Москву ради «обряда изгнания Путина». Ранее в GazetaSPb сообщали, что дойти до столицы шаман планировал пешком. Он находился в розыске за преступление в Якутии.