Якутского шамана Габышева доставили в психбольницу

Якутского шамана Габышева доставили в психбольницу
Габышев провозгласил себя шаманом весной этого года и пошел пешком вдоль автомобильных трасс в Москву. Фото: кадр из видео

В Бурятии задержали шамана Александра Габышева, но отправили его не в отделение, а в психбольницу.

В настоящее время шаман находится в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере. Задержанного ждет психиатрическая диагностика, которая «основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни».

Как сообщили в региональном Минздраве, в случае выявленных патологий, ему окажут медпомощь. При необходимости сотрудники готовы привлечь соцслужбы.

Мужчину задержали в четверг, 19 сентября, когда он направлялся в Москву ради «обряда изгнания Путина». Ранее в GazetaSPb сообщали, что дойти до столицы шаман планировал пешком. Он находился в розыске за преступление в Якутии.

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Якутского шамана Габышева доставили в психбольницу
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