Якутского шамана, идущего в столицу «изгонять» Путина, задержали в Бурятии

Правоохранительные органы Бурятии задержали на федеральной трассе М-52 мужчину, находящегося в розыске за преступление в Якутии. Его отправят из Улан-Удэ обратно в Якутию.
Якутского шамана Александра Габышева задержали на трассе М-53 «Байкал» по поручению правоохранительных органов Республики Саха (Якутия), где задержанный находится в розыске за некое преступление, совершенное в Якутии. Его отправят ближайшим авиарейсом обратно в Якутию из Улан-Удэ, где местные правоохранители займутся расследованием, сообщает источник в правоохранительных органах.
Напомним, Габышев провозгласил себя шаманом весной этого года и пошел пешком вдоль автомобильных трасс в Москву, где он должен был выразить недовольство действующим правительством и «изгнать» президента РФ Владимира Путина.
Ранее GazetaSPb сообщала, что шаманы провели жертвоприношение, чтобы прекратить пожары и наводнения в Сибири.