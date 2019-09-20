В Гатчине из-за бытового газа погибла еще одна мать и двое детей

В одной из квартир Гатчины утром 20 сентября обнаружили тела 38-летней женщины и двух её детей — семилетней дочери и 12-летнего сына. Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление бытовым газом.

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти. Тела погибших и место происшествия осмотрены.

43-летнего отца семейства госпитализировали в одну из больниц Гатчины с признаками отравления. Информация о его состоянии не поступала.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о схожем случае. Из-за утечки бытового газа в квартире в Гатчине скончалась 32-летняя женщина. Двоих её детей и 11-летнюю девочку, пришедшую в гости, госпитализировали с признаками отравления угарным газом в состоянии средней тяжести.