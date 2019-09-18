После гибели женщины из-за бытового газа в Гатчине возбудили уголовное дело

После гибели женщины из-за бытового газа в Гатчине возбудили уголовное дело
Следователи полагают, что неизвестный внес изменения в водонагреватель, что привело к утечки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области расследуют гибель 32-летней женщины из-за утечки бытового газа в квартире в Гатчине. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Следствие полагает, что причиной утечки мог стать водонагреватель на кухне.

«…было установлено, что в его конструкцию неустановленным лицом внесены изменения, в результате чего могло происходить выделение угарного газа», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

Осмотр места происшествия завершен. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вместе с женщиной в квартире находились трое детей: её четырехлетний сын, 12-летняя дочь и 11-летняя гостья. Все они госпитализированы с признаками отравления угарным газом в состоянии средней тяжести.

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