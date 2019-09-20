Замена асфальта ограничит движение на Колтушском путепроводе до 15 октября

Замена асфальта ограничит движение на Колтушском путепроводе до 15 октября
Колтушский путепровод. Фото: Википедия

На Колтушском путепроводе в Красногвардейском районе Петербурга с 21 сентября ограничат движение транспорта. Полосы перекроют для замены асфальта.

Работы займут больше трех недель. Ограничения снимут 15 октября, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».

С 21:00 21 сентября по 3 октября проезд будет невозможен по правым полосам в обе стороны движения. Они будут полностью перекрыты.

С 4 по 15 октября замена асфальта будет вестись на левых внутренних полосах. Закрыты они будут в обе стороны движения.

Работы, по данным Государственной административно-технической инспекции, выполняет организация ЗАО «Экодор».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга из-за съемок художественного фильма ограничат движение транспорта. Несколько улиц перекроют 22, 28 и 30 сентября. Среди них Рубинштейна и Ломоносова.

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Замена асфальта ограничит движение на Колтушском путепроводе до 15 октября
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