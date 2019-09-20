В бойца ММА Дацика стреляли возле дома петербургского бизнесмена

В бойца ММА Дацика стреляли возле дома петербургского бизнесмена
Фото на личной странице Вячеслава Дацика в Instagram. Фото: Instagram

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик заявил, что в Санкт-Петербурге возле дома бизнесмена Андрея Бобылева в него стреляли.

Спортсмен рассказал корреспонденту matchtv.ru Александру Лютикову, что оказался возле дома, где проживает Бобылев из-за конфликта, который произошел между бизнесменом и родственником Дацика.

Боец приехал к месту жительства предпринимателя, желая разобраться в произошедшем и урегулировать финансовое недопонимание. Однако когда он вышел, чтобы отдать забытые Бобылевым в офисе фигурки лягушек, по нему открыли огонь. По версии спортсмена, стреляли из помпового ружья.

Дацик намерен написать заявление в полицию.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что на границе с Литвой у россиянина обнаружили контрабандные сигареты в количестве более 653 тысяч пачек, на сумму 2 млн евро.

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В бойца ММА Дацика стреляли возле дома петербургского бизнесмена
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