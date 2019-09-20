На литовской границе у россиянина обнаружили сигареты на 2 млн евро

На литовской границе у россиянина обнаружили сигареты на 2 млн евро
Излишняя самоуверенность водителя облегчила работу сотрудников таможни. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Контрабанду обнаружили сотрудники литовской пограничной службы на границе Калининградской области, нарушителя задержали.

Гражданин Российской Федерации провозил в грузовом автомобиле Renault более 653 тысячи пачек сигарет под видом неких гранул из пластика. Водитель грузовика объяснял, что должен привезти их в Каунас. Однако после проверки на мобильном рентгене, у таможенников возникли подозрения. В связи с этим, они осуществили проверку транспортного средства.

Выяснилось, что в прицепе автомобиля лежали коробки сигарет. Провозивших их мужчина даже не удосужился спрятать контрабанду. Об инциденте сообщает Delfi. Злоумышленник задержан на двое суток, в отношении произошедшего начато расследование.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что на границе с Эстонией остановили Cаdillac с 63 килограммами наркотического вещества.

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