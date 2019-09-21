На Руднева 52-летнему мужчине проломили череп

На Руднева 52-летнему мужчине проломили череп
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами черепа и ребер. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Полиция Выборгского района Петербурга задержала подозреваемых в нападении на 52-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около одиннадцати часов вечера 20 сентября в полицию поступила телефонограмма из больницы. В тяжелом состоянии туда привезли 52-летнего мужчину. У пострадавшего — переломы основания черепа и ребер, а также травмы головного мозга и грудной клетки.

По предварительным данным, на него напали вечером этого же дня у дома 7/1 по улице Руднева. По подозрению задержаны 38-летний и 40-летний мужчины. Оба ранее были судимы, сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на 33-летнюю женщину в парке имени Сергея Есенина на улице Дыбенко напал неизвестный. Угрожая ножом, он отобрал у неё телефон.

новости спб перелом полиция руднева череп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
WP: Трамп назвал действия США в Украине бессмысленными
Православная церковь 21 сентября отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Музей истории Петербурга взял главную награду «Музейного Олимпа»
«Зенит» наденет лазурное на матч с «Рубином» на ...
Движение на Большом Обуховском мосту ограничат до конца ноября
Очевидцы: на пересечении Стачек и Маршала Казакова сбили девочку
Из сейфа в отделении связи в Бориса Грива похитили 135 тысяч
На Руднева 52-летнему мужчине проломили череп