На Руднева 52-летнему мужчине проломили череп

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами черепа и ребер. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами черепа и ребер. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Полиция Выборгского района Петербурга задержала подозреваемых в нападении на 52-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около одиннадцати часов вечера 20 сентября в полицию поступила телефонограмма из больницы. В тяжелом состоянии туда привезли 52-летнего мужчину. У пострадавшего — переломы основания черепа и ребер, а также травмы головного мозга и грудной клетки.

По предварительным данным, на него напали вечером этого же дня у дома 7/1 по улице Руднева. По подозрению задержаны 38-летний и 40-летний мужчины. Оба ранее были судимы, сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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