Строители связали предпринимателя и забрали зарплату в полмиллиона в Гатчинском районе

Строители связали предпринимателя и забрали зарплату в полмиллиона в Гатчинском районе
Злоумышленники строили предпринимателю дом. Фото: pixabay

В Гатчинском районе строители избили и связали предпринимателя, похитив у него почти полмиллиона рублей.

Инцидент случился в субботу, 21 сентября, в деревне Дылицы. По сообщению 44-летнего потерпевшего на место прибыли сотрудники правопорядка. Мужчину связали проводами, ремнями и избили. По его словам, рабочие похитили у него 490 тыс. рублей и скрылись. Пострадавший рассказал, что он имел перед ними долговые обязательства.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту самоуправства возбуждено уголовное дело. Правоохранители занимаются розысками подозреваемых.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возбуждении уголовного дела по факту акции на Смоленском кладбище. Активисты развесили на могилах портреты известных политиков.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти похищение уголовное дело
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