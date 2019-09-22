Строители связали предпринимателя и забрали зарплату в полмиллиона в Гатчинском районе

В Гатчинском районе строители избили и связали предпринимателя, похитив у него почти полмиллиона рублей.

Инцидент случился в субботу, 21 сентября, в деревне Дылицы. По сообщению 44-летнего потерпевшего на место прибыли сотрудники правопорядка. Мужчину связали проводами, ремнями и избили. По его словам, рабочие похитили у него 490 тыс. рублей и скрылись. Пострадавший рассказал, что он имел перед ними долговые обязательства.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту самоуправства возбуждено уголовное дело. Правоохранители занимаются розысками подозреваемых.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возбуждении уголовного дела по факту акции на Смоленском кладбище. Активисты развесили на могилах портреты известных политиков.