Неизвестный избил петербуржца и отобрал у него портмоне в парадной

В Калининском районе Петербурга неизвестный избил и похитил личные вещи у мужчины в парадной.

Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, в доме №18 по Пискаревскому проспекту. Злоумышленник избил жильца и похитил у него портмоне, в котором находились документы, денежные средства и банковские карты. Сумма ущерба составила 27 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что во Всеволожском районе задержали мужчину, который избил знакомого. Злоумышленник в момент инцидента находился в гостях у пострадавшего.