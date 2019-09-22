Неизвестный избил петербуржца и отобрал у него портмоне в парадной

Неизвестный избил петербуржца и отобрал у него портмоне в парадной
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга неизвестный избил и похитил личные вещи у мужчины в парадной.

Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, в доме №18 по Пискаревскому проспекту. Злоумышленник избил жильца и похитил у него портмоне, в котором находились документы, денежные средства и банковские карты. Сумма ущерба составила 27 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что во Всеволожском районе задержали мужчину, который избил знакомого. Злоумышленник в момент инцидента находился в гостях у пострадавшего.

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