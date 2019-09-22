Во Всеволожском районе задержали механика, избившего знакомого руками и ногами

Во Всеволожском районе задержали механика, избившего знакомого руками и ногами
Злоумышленник задержан. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе задержан мужчина, который, находясь в гостях, избил знакомого руками и ногами.

Инцидент случился 16 сентября, в городе Сертолово у дома №1 по ул. Заречной. Из своей квартиры на улице Ветеранов госпитализировали 42-летнего гражданина в тяжелом состоянии.

В результате розыска сотрудники правопорядка задержали и изобличили в содеянном 23-летнего механика. Физическая сила была применена в результате ссоры.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что рабочие связали проводами и избили предпринимателя. Кроме того строители похитили у мужчины почти полмиллиона рублей.

госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти драка
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