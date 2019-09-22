Назван размер пенсий российских звезд

Государственные выплаты звездам не превышают 50 тысяч рублей. Так, эстрадная певица Алла Пугачева ежемесячно получает 47 тыс. рублей. К сумме уже прибавлена надбавка за звание народной артистки.

На счет актрисы Светланы Светличной поступает немного больше – 50 тыс. рублей. Пенсия певицы и актрисы Алены Свиридовой составляет 41 тыс. рублей.

Кроме того, как сообщает «Телепрограмма.pro», стала известна пенсия эстрадной певицы Лолиты — 21 тыс. рублей. Почти 13 тысяч ежемесячно получает артист балета и педагог Николай Цискаридзе.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что с начала года пенсионные выплаты в Петербурге выросли на 700 рублей.