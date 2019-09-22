Лжесотрудник финансовой организации ушел из пекарни с 16 тысячами в Петербурге

Лжесотрудник финансовой организации ушел из пекарни с 16 тысячами в Петербурге
Проводится проверка. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга неизвестный представился сотрудником финансовой организации и похитил из кассы более 16 тыс. рублей.

Инцидент случился в субботу, 21 сентября, в одном из заведений по улице Илюшина. В пекарню зашел мужчина и, под предлогом договорённости с руководителем фирмы, открыл кассу. По согласию 29-летней сотрудницы злоумышленник забрал 16 тыс. 500 рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правопорядка проводят проверку. В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестный напал на жильца дома в парадной. Злоумышленник отобрал избил мужчину и отобрал у него портмоне.

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