Лжесотрудник финансовой организации ушел из пекарни с 16 тысячами в Петербурге

В Приморском районе Петербурга неизвестный представился сотрудником финансовой организации и похитил из кассы более 16 тыс. рублей.

Инцидент случился в субботу, 21 сентября, в одном из заведений по улице Илюшина. В пекарню зашел мужчина и, под предлогом договорённости с руководителем фирмы, открыл кассу. По согласию 29-летней сотрудницы злоумышленник забрал 16 тыс. 500 рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правопорядка проводят проверку. В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестный напал на жильца дома в парадной. Злоумышленник отобрал избил мужчину и отобрал у него портмоне.