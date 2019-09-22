Петербуржцы рассказали, что думают о «вафельницах» на дорогах

В настоящем году в Северной столице появилась разметка 1,26 или «вафельница». Она была нарисована на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов, Пискаревского и Полюстровского проспектов, а также Светлановского проспекта и улицы Орбели.

Последние два адреса были выбраны Дирекцией по организации дорожного движения города совместно с Управлением ГИБДД. Выбор основывался на загруженности перекрестков и наличия камер наблюдения.

Как стало известно GazetaSPb, кто-то из жителей доволен переменами, утверждает, что проезд в разы упростился. Другие в соцсети «ВКонтакте» заявили, что не поняли преимуществ «вафли», а также отметили, что разметка портит вид города.

Дорожная разметка представляет собой желтые линии, которые пересекаются между собой. Разметка позволяет уменьшить проблемные моменты на перекрестках, а также повышают пропускную способность улично-дорожной сети города.

Ранее в GazetaSPb сообщали о трагическом ДТП на обледенелой дороге. Мужчина не успел затормозить и сбил человека.