Пятеро пожарных за час потушили дачу в Ленобласти

Пятеро пожарных за час потушили дачу в Ленобласти
Причины пожара не сообщаются. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти пожарные тушили полыхающий дом на дачном участке. Возгорание случилось в воскресенье утром, 22 сентября, на Хвойной улице в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Вымпел».

Дача горела на площади в 42 квадратных метра. К месту происшествия оперативно прибыли пятеро спасателей, а также две единицы спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, пожарные боролись с огнем около часа. К 8:18 пожар был полностью потушен.

Причины произошедшего и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Волховском районе. На месте горела бытовка, в которой оказался человек.

Всеволожский район ГУ МЧС России по Ленобласти пожар
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