Беглов рассказал об итогах минувшей недели

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал на личной странице «Вконтакте» о проделанной работе за прошедшую неделю.

Градоначальник рассказал петербуржцам о шести важных событиях за прошедшую рабочую неделю. Для начала Беглов отметил решение перехода строительства соцобъектов в Северной столице на трехлетний цикл Теперь проектирование и строительство детсада, школы или поликлиники должно укладываться в три года.

Глава города также счел важным отметить, что в 2020 году в Петербурге начнется строительство Широтной магистрали скоростного движения, деньги на которую выделены из федерального бюджета.

Кроме того, он сообщает о хороших результатах по скоростному трамваю маршрутом Купчино — Шушары — Славянка. Беглов также предложил жителям города высказать идеи по названию нового трамвая.

Также Беглов рассказал об открытии нового сада у Ивановского карьера в Невском районе Петербурга, где установили, спортивные тренажеры, качели, велодорожки и небольшой амфитеатр.

В сообщении отмечается об окончании работ по благоустройству Малого Ильинского сада в Красногвардейском районе, который появился на месте бывшей свалки. Сейчас в новом саду появились детские и спортивные площадки.

Губернатор объяснил ситуацию с отоплением в городе, где сейчас ведется периодическое протапливание. По его словам, регулярное отопление будет с 24 сентября.

Беглов не забыл прокомментировать ситуацию с подаренной квартире семье Морозовых, у которых родились четыре ребенка. Глава города заявил, что все идет строго по закону: «срок пользования автоматически продлевается каждые 5 лет, а после 10 лет квартиру можно будет приватизировать».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов вступил в должность губернатора Петербурга.