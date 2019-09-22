Неделя в Петербурге начнется без осадков

Днем воздух в городе прогреется до 7-9 градусов тепла. Фото: pixabay

Днем воздух в городе прогреется до 7-9 градусов тепла. Фото: pixabay

Петербургские синоптики составили прогноз погоды на понедельник, 23 сентября. Начало недели Северная столица встретит температурой в +9 градусов.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первый день недели в Петербурге ожидается преимущественно без осадков. Об этом сообщает городское управление МЧС.

В ночные часы температура воздуха местами опустится до 0…-2 градусов. В целом по городу ночью температура составит 1-3 градуса. Днем воздух в городе прогреется до 7-9 градусов тепла.

Северный и северо-западный ветер подует со скоростью 5 метров секунду. Местами порывы ветра 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет едва заметно повышаться в течение дня.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сильный ветер, заморозки и мокрый снег пройдут в Ленобласти 22 и 23 сентября.