На Академика Лебедева произошел пожар

На Академика Лебедева произошел пожар
Информации о пострадавших в пожаре не поступало. Фото: кадр из видео

Огонь успел распространиться на территории 800 кв. м в одноэтажном здании, в котором проходит капитальный ремонт, в Калининском районе Петербурга днем 22 сентября.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в доме 20 по улице Академика Лебедева в половину четвертого дня 22 сентября. Площадь пожара в капитально-ремонтируемом здании составила 800 квадратных метров. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар спустя час.

Согласно данным городского ГУ МЧС России, в ликвидации пожара участвовали 17 огнеборцев и четыре единицы техники. О причинах возгорания пока не сообщалось. Информации о пострадавших также не поступало. Фото и видео с места событий опубликовали случайные прохожие в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в частном доме в Ленобласти заживо сгорели отец с сыном.

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