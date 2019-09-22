В частном доме в Ленобласти заживо сгорели отец с сыном

Пожар начался в ночь на 22 сентября в частном доме в поселке Решетниково. Фото: Baltphoto

Пожар начался в ночь на 22 сентября в частном доме в поселке Решетниково. Фото: Baltphoto

Пожар в частном доме в СНТ «Ленводхоз» в поселке Решетниково в Выборгском районе Ленобласти 22 сентября унес жизни мужчины и его малолетнего сына.

Тела мужчины в возрасте 38 лет и его 3-летнего сына были обнаружены в сгоревшем доме в садоводстве «Ленводхоз» в Ленинградской области. Правоохранители начали доследственную проверку по факту их гибели, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Согласно предварительной версии, пожар начался в ночь на 22 сентября в частном доме в поселке Решетниково. В момент пожара в доме находилась семья с тремя детьми. Мужчина успел вывести из полыхающего дома свою супругу и двоих детей, после чего вернулся обратно за третьим ребенком, однако не смог вернуться.

В больницу были доставлены 33-летняя женщина с двумя дочерьми 7 и 12 лет. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что спасатели более двух часов тушили дом в Выборгском районе.