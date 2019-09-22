Чемпионом турнира St. Petersburg Open стал Даниил Медведев

Чемпионом турнира St. Petersburg Open стал Даниил Медведев

Финальный матч St. Petersburg Open прошел в воскресенье 22 сентября. Победителем теннисного турнира стал Даниил Медведев.

За трофей в финальном матче St. Petersburg Open боролись россиянин Даниил Медведев и хорват Борна Чорич. Матч длился около часа и завершился победой 23-летнего Медведева — 6:3, 6:1. Трофей стал третьим в сезоне для представителя России и шестым в его карьере.

По словам организаторов, на счету у москвича восемь эйсов и ни одной двойной ошибки. Хорват может похвастаться только двумя подачами навылет и двумя двойными. Преимущество на стороне Медведева также по общем числу выигранных очков — 61 против 39.

Ранее GazetaSPb сообщала, что теннисисты Медведев и Хачанов впервые вместе сыграют в Петербурге.