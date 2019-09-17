Теннисисты Медведев и Хачанов впервые вместе сыграют в Петербурге

В соревнованиях, проходящих в рамках турнира Ассоциации теннисистов—профессионалов (АТР) примут участие двое спортсменов входящих в первую десятку рейтинга — Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Хачанов одержал победу на ATP уже четыре раза, за плечами Медведева — пять выигрышей в рамках турнира. В этом году они оказались в Петербурге вместе и, вероятно, даже могут столкнуться в финальном матче.

Победители состязаний станут известны 22 сентября.

Турнир ATP St. Petersburg Open проходит в Северной столице на протяжении 24 лет (с 1995 года), в 2015 году ему присвоили категорию ATP 250. Чемпиону достанется призовой фонд в размере $1,2 млн.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что футболисты «Зенита» Малком, Аршавин и Кержаков предстанут в новом амплуа и сыграют в теннис в рамках St. Petersburg Open, который проходит в Петербурге на данный момент.