В Петербурге заметили сокола над трупом голубя

Петербуржцы заметили хищную птицу на Октябрьской набережной в Невском районе города. Бесстрашный сокол поймал и съел голубя.

По словам очевидцев, сокол был замечен как раз в процессе трапезы, когда он потрошил городского голубя. Горожане отметили, что хищник спокойно относится к людям и не показывает совершенно никакой реакции при приближении к нему. Видеозапись с пернатым опубликована в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В тот же день жители Калининского района увидели, предположительно, того же самого сокола. Птица была замечена сидящей на антенне на крыше дома 75 корпус 2 по Кондратьевскому проспекту. Хищник сидел там в течение двух часов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что возбужденный лось проскакал между большегрузами по КАД. Очередного лося заметили в черте города. Животное проскакало по КАД в Петербурге утром 19 сентября.