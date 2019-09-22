На Балтийской полыхала кровать в общежитии

В процессе ликвидации возгорания участвовали 16 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось на Балтийской улице в Кировском районе в общежитии. Там загорелись постельные принадлежности, огонь следом перекинулся на кровать. Спасателям позвонили ближе к семи часам вечера. На место прибыли 16 человек личного состава. Они справились с пожаром менее чем за 15 минут. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания – непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в частном доме в Ленинградской области заживо сгорели отец с сыном. Согласно предварительной версии, пожар начался в ночь на 22 сентября в частном доме в поселке Решетниково. В момент пожара в доме находилась семья с тремя детьми. Мужчина успел вывести из полыхающего дома свою супругу и двоих детей, после чего вернулся обратно за третьим ребенком, однако не смог вернуться.