В Ленобласти тушили пожар на 800 «квадратов»

Там полыхала свалка бытовых отходов. Спасатели уже справились с проблемой.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Новостью поделились в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в городском поселении Морозовское во Всеволожском районе – там загорелась свалка бытовых отходов еще в обед. На место прибыли 18 пожарных, которые задействовали в процессе ликвидации огня четыре единицы спецтехники. В общей сложности пожар успел распространиться до 800 квадратных метров. На данный момент возгорание уже потушили. По предварительным данным, никто не пострадал. Пока непонятно, что стало причиной инцидента – это предстоит выяснить.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Балтийской полыхала кровать в общежитии. Там загорелись постельные принадлежности, огонь следом перекинулся на кровать. Спасателям позвонили ближе к семи часам вечера.