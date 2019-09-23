В Британии разорилась туркомпания Thomas Cook

Сейчас по путевкам компании отдыхают порядка 600 тысяч человек. Фото: pixabay

Сейчас по путевкам компании отдыхают порядка 600 тысяч человек. Фото: pixabay

Британская туристическая компания Thomas Cook, признанная старейшей в мире, сделала объявление о разорении и эвакуирует своих британских клиентов обратно на родину.

До недавнего времени компания пыталась уладить дела с основным акционером Fosun Tourism Group и кредиторами, компании было необходимо оплатить кредит в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, но переговоры прошли неудачно.

В релизе компании говорится, что в ходе переговоров были приложены значительные усилия, однако соглашения достичь не удалось. Так, компания заявила о принудительной ликвидации.

За управление Thomas Cook во время ликвидации будет ответственна компания AlixPartners, она также займется эвакуацией британцев домой.

Сейчас по путевкам компании отдыхают порядка 600 тысяч человек. Банкротство компании оставит без работы около 22 тысяч ее сотрудников.

Thomas Cook была организована в 1841 году, она является первой в своем роде туристической компанией в мире.

Ранее GazetaSPb сообщала, что застройщику «ЛенСпецСтрой» предъявили иск о банкротстве.