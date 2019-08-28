Застройщику «ЛенСпецСтрой» предъявили иск о банкротстве

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск о банкротстве к компании ООО «ЛенСпецСтрой».

Сумма исковых требований составляет 1 млрд 651 млн 584 тыс. рублей. С иском о признании «ЛенСпецСтрой» банкротом в суд, по данным картотеки арбитражных дел, обратились Владимир и Анна Павловы.

Напомним, ООО «ЛенСпецСтрой» возводит первую очередь ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино. За строительство второй отвечает компания «ЛенОблСтрой», обе они принадлежат Дмитрию Астафьеву. Летом 2018 года он был задержан по делу о мошенничестве, затем отпущен под подписку о невыезде.

Своих квартир в ЖК «Ленинградская перспектива» ждут 779 дольщиков. Возводить дома начали еще в 2013 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дольщики ЖК «Ленинградская перспектива» вышли на митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала.