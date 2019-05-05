Обманутые дольщики вышли на митинг на площадь Ленина

Сейчас в митинге принимают участие несколько десятков человек. Фото: https://vk.com/t9kino

Сейчас в митинге принимают участие несколько десятков человек. Фото: https://vk.com/t9kino

Участники акции хотят получить свои квартиры в ЖК “Ленинградская перспектива”

В Санкт-Петербурге начался митинг дольщиков ЖК “Ленинградская перспектива” в воскресенье 5 мая. Сейчас на площади Ленина у Финляндского вокзала собралось несколько десятков горожан, которые надеялись получить квартиру в Мурино, но ждут обещанного уже около 2 лет.

Жилой комплекс должен был быть построен у метро “Девяткино” на расстоянии 1 км, но в 2017 объект заморозили. Строить дома начали в 2013 году. По словам дольщиков, степень готовности объектов составляет около 30%. За стройку несет ответственность “ЛенСпецСтрой”.

На митинге дольщики Петербурга требуют выдать им ключи от квартир и суда над гендиректором компании “ЛенСпецСтрой” Дмитрием Асафьевым. Участники акции повесили на шею крупные золотые ключи как опознавательный знак.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дольщики сожгли чучело “Норманн” на Масленицу.