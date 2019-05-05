Обманутые дольщики вышли на митинг на площадь Ленина

Сейчас в митинге принимают участие несколько десятков человек. Фото: https://vk.com/t9kino
Сейчас в митинге принимают участие несколько десятков человек. Фото: https://vk.com/t9kino

Участники акции хотят получить свои квартиры в ЖК “Ленинградская перспектива”

В Санкт-Петербурге начался митинг дольщиков ЖК “Ленинградская перспектива” в воскресенье 5 мая. Сейчас на площади Ленина у Финляндского вокзала собралось несколько десятков горожан, которые надеялись получить квартиру в Мурино, но ждут обещанного уже около 2 лет.

Жилой комплекс должен был быть построен у метро “Девяткино” на расстоянии 1 км, но в 2017 объект заморозили. Строить дома начали в 2013 году. По словам дольщиков, степень готовности объектов составляет около 30%. За стройку несет ответственность “ЛенСпецСтрой”.

На митинге дольщики Петербурга требуют выдать им ключи от квартир и суда над гендиректором компании “ЛенСпецСтрой” Дмитрием Асафьевым. Участники акции повесили на шею крупные золотые ключи как опознавательный знак.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дольщики сожгли чучело “Норманн” на Масленицу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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