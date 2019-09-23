Названы опасные сочетания продуктов и антибиотиков

Названы опасные сочетания продуктов и антибиотиков
Серьезными последствиями для здоровья может обернуться употребление в пищу малины и антибиотиков. Фото: pixabay

Фармаколог российского Министерства здравоохранения Андрей Кондрахин рассказал о продуктах, которые запрещены к употреблению во время приема лекарств.

По словам Кондрахина, серьезными последствиями для здоровья может обернуться употребление в пищу малины и антибиотиков. Это сочетание может грозить внутренним кровотечением. Медик также рекомендует отложить малину «на потом» при приеме медикаментов от простуды и жара, сообщает МедикФорум.

Также с рядом лекарств плохо сочетается грейпфрутовый сок. Как говорит фармаколог, сок из грейпфрутов отвечает за блокировку фермента, отвечающего за распад лекарств в организме. В итоге такое сочетание повышает концентрацию токсических веществ, что может вызвать онкологию и даже летальный исход.

Кроме того, не стоит пить молоко во время употребления антибиотиков. В нем содержится большое количество кальция, который образует нерастворимые соли при реакции с химвеществами. Из-за них принятые препараты выпадают в осадок и теряют свою эффективность. Также усвоению антибиотиков может препятствовать сладкая газировка.

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Названы опасные сочетания продуктов и антибиотиков
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