Появились данные об уровне зарплат в регионах России

Наибольший рост зарплаты в первом полугодии этого года отмечен в Костромской области. Фото: pixabay

Наибольший рост зарплаты в первом полугодии этого года отмечен в Костромской области. Фото: pixabay

Опубликован список российских регионов с наибольшим и наименьшим ростом зарплат за первые полгода 2019 года.

Наибольший рост зарплаты в первом полугодии этого года отмечен в Костромской области — на 14,7%. Тува отличилась ростом в 12,4%. Данные приводят эксперты «РИА Рейтинг».

На более чем 9% увеличилась зарплата в следующих регионах: в Магаданской области — 11,6%, в Севастополе — 10,9%, на Сахалине и в Кемеровской области — 10,7% и в Липецкой области на 10%.

Снижение зарплат в некоторых месяцах отмечено в Астраханской области, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Северной Осетии, в Петербурге и на Камчатке.

Самый низкий рост зарплат в Ямало-Ненецком АО — 2,3% и в Петербурге — 3,2%. При этом Ямало-Ненецкий АО лидирует по величине средней зарплаты в стране — 90,37 тыс. рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами.